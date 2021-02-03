Свет белых карликов рассказывает о судьбе мертвых планет

Атмосферы белых карликов могут содержать фрагменты ядер существовавших когда-то планет. К такому выводу пришли астрономы Корнельского университета, разработавшие новый метод для поисков экзопланет.

В случае гибели звезды, представляющей собой центр планетной системы, как правило, разрушаются и все входящие в эту структуру планеты. Однако иногда под действием гравитационного взаимодействия осколки планет падают на остатки родительской звезды, или белые карлики. Результаты исследования опубликованы в библиотеке препринтов arxiv.org. Выдержки приводит портал Phys.

Последние, в свою очередь, состоят из углерода и кислорода, окруженных плотной, но тонкой оболочкой из водорода и гелия. Из-за экстремальной гравитации белого карлика любой объект, оказавшийся поблизости, распадается на мелкие фрагменты, которые смешиваются с поверхностными веществами звезды. Однако литий и кальций, входившие в состав планетных осколков, способны излучать собственный свет с уникальными спектральными характеристиками.

Обычно яркий свет, исходящий от горячих белых карликов, мешает увидеть посторонние частицы, но в случае с холодными звездами «загрязнение» можно разглядеть.

Так, в ходе миссии Gaia были обнаружены десятки древних белых карликов, в атмосферах которых было замечено присутствие фрагментов ядер существовавших когда-то планет.

По мнению ученых, открытие проливает свет на процессы, происходящие в нашей Вселенной, в которой за 13 миллиардов лет существования сменилось много поколений планетных систем.