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Псаки рассказала о несуществующем американском самолете на пресс-конференции

Алена Миронова
10:40 03.02.2021
После произошедшего сенатор-республиканец Майк Роджерс, возмутившись, попросил официального представителя Госдепа извиниться.
Псаки рассказала о несуществующем американском самолете на пресс-конференции
© Фото: Al Drago, CNP, Globallookpress
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Официального представителя Госдепа США Дженнифер Псаки на пресс-конференции спросили про государственные космические силы. В ответ она высказалась о несуществующем американском самолете.

«Ух ты, Space Force. Это самолет сегодняшнего дня», — сказала Псаки, отвечая на вопрос. 

После произошедшего сенатор-республиканец Майк Роджерс, возмутившись, попросил Псаки извиниться.

«Страшно видеть, как пресс-секретарь Байдена походя обесценивает целый род наших войск ради колкой фразы или шутки, которая, я уверен, понравилась бы Китаю», — цитирует портал Politicо слова сенатора.

Пытаясь сгладить ситуацию, немного позднее Псаки написала в своем блоге в Twitter, что Белый дом всегда готов оказать поддержку Космическим силам, а также выслушать их представителей.

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