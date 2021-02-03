В стране и мире Псаки рассказала о несуществующем американском самолете на пресс-конференции Алена Миронова После произошедшего сенатор-республиканец Майк Роджерс, возмутившись, попросил официального представителя Госдепа извиниться. © Фото: Al Drago, CNP, Globallookpress Читайте нас на: Официального представителя Госдепа США Дженнифер Псаки на пресс-конференции спросили про государственные космические силы. В ответ она высказалась о несуществующем американском самолете. «Ух ты, Space Force. Это самолет сегодняшнего дня», — сказала Псаки, отвечая на вопрос. После произошедшего сенатор-республиканец Майк Роджерс, возмутившись, попросил Псаки извиниться. «Страшно видеть, как пресс-секретарь Байдена походя обесценивает целый род наших войск ради колкой фразы или шутки, которая, я уверен, понравилась бы Китаю», — цитирует портал Politicо слова сенатора. Пытаясь сгладить ситуацию, немного позднее Псаки написала в своем блоге в Twitter, что Белый дом всегда готов оказать поддержку Космическим силам, а также выслушать их представителей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика