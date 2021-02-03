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Трое пожарных пропали при тушении огня на складе автозапчастей в Красноярске

Валентина Пескова
10:17 03.02.2021
Площадь возгорания возросла до 3 500 квадратных метров, на месте ЧП работают 110 человек и 33 единицы техники.
© Видео: Наталья Бондаренко, ВКонтакте © Фото: МЧС РФ
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В Красноярске в связи с резко увеличившейся до 3 500 квадратных метров площадью пожара на складе автозапчастей «Автотрейд» принято решение о вводе резервной техники. Возгоранию присвоен третий ранг сложности, заявили в региональном МЧС РФ. На складе по всей площади произошло обрушение кровли.

Как сообщил министр МЧС России Евгений Зиничев, при тушении огня утеряна связь с тремя пожарными.

«Развернуто три боевых участка, работают пять звеньев газодымозащитной службы на проверку возможного наличия на складе людей», - заявили в ведомстве.

Сообщается также, что, по предварительным данным, внутри склада мог находиться человек.

Изначально площадь возгорания, которое началось около 7.00 по московскому времени, составляла 800 квадратных метров. На месте ЧП работают 110 человек и 33 единицы техники. Огромный столб плотного черного дыма, который запечатлен на видео в пабликах местными жителями, виден во многих частях города.

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