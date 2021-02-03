«Надо немного поработать над посадкой»: в SpaceX прокомментировали неудачу с кораблем Starship

Корабль Starship компании Илона Маска SpaceX взорвался при посадке из-за отказа двигателя.

В этот раз была испытана самая последняя модель корабля Starship - SN9. Запуск прошел на полигоне в деревне Бока-Чика в штате Техас.

Как и в прошлый раз, ожидалось, что корабль даст старт с площадки, поднимется на высоту десяти километров, пронырнет «животом к земле», подскочет при помощи аэродинамических стабилизаторов, а затем совершит мягкую посадку за счет включения двигателей.

«Приземление с дозвуковой скоростью выглядело успешным и стабильным, подобно тому, как мы наблюдали в декабре. И снова нам надо немного поработать над посадкой», - отметил инженер SpaceX Джон Инспрюкер.

Когда корабль совершил подскок, вместо двух двигателей запустился лишь один - именно поэтому корабль не смог погасить свою вертикальную скорость и вращение, вследствие чего взорвался, только коснувшись земли. Несмотря на произошедшую неудачу, в компании верят в успех нового корабля.