В стране и мире В Москве полиция пресекла все несанкционированные акции Светлана Головина На данный момент на Тверской и прилегающих к ней переулках остаются сотрудники ОМОНа. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press Читайте нас на: В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов пресекли все несанкционированные акции, сообщает с места корреспондент «Звезды». На данный момент отдельные патрули правоохранителей остаются в центре города, в частности - сотрудники ОМОНа находятся на Тверской улице. Уточняется, что наиболее активных участников акций задержали. С улицы Большая Дмитровка организованной колонной автозаков в сопровождении экипажей ДПС их увезли. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика