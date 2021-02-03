В Москве полиция пресекла все несанкционированные акции
На данный момент на Тверской и прилегающих к ней переулках остаются сотрудники ОМОНа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов пресекли все несанкционированные акции, сообщает с места корреспондент «Звезды».
На данный момент отдельные патрули правоохранителей остаются в центре города, в частности - сотрудники ОМОНа находятся на Тверской улице.
Уточняется, что наиболее активных участников акций задержали. С улицы Большая Дмитровка организованной колонной автозаков в сопровождении экипажей ДПС их увезли.