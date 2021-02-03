МО РФ: с космодрома Плесецк стартовал «Союз-2.1б» с военным спутником
МО РФ: с космодрома Плесецк стартовал «Союз-2.1б» с военным спутником
© Фото: ТРК "Звезда"
|
МО РФ: с космодрома Плесецк стартовал «Союз-2.1б» с военным спутником
МО РФ: с космодрома Плесецк стартовал «Союз-2.1б» с военным спутником
© Фото: ТРК "Звезда"
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