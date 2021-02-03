Анджелина Джоли продаст на аукционе картину, написанную Черчиллем

Звезда Голливуда Анджелина Джоли продаст на аукционе картину, написанную экс-премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Как оказалось, легендарный политик был еще и художником.

Полотно «Башня мечети Кутубия» выставят на торгах за три с половиной миллиона долларов, что станет рекордом для картин бывшего премьера. Этот пейзаж - последняя из работ Черчилля - был написан в Марракеше после встречи с президентом США Франклином Рузвельтом. Об этом пишет Forbes.

В 2011-м году картину купили Джоли с бывшим супругом Брэдом Питтом. Почему актриса решила ее продать, неизвестно. Джоли является давней поклонницей Черчилля и даже имеет две татуировки с его цитатами.

Ранее британский подданный случайно нашел секретные документы водителя экс-премьера Соединенного Королевства Уинстона Черчилля. Обнаруженные документы отправили аукционному дому и оценили в несколько сотен фунтов.