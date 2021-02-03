В Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 20 обстрелов со стороны боевиков

На территории Идлибской зоны деэскалации за минувшие сутки было зафиксировано 20 обстрелов, совершенных боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Соответствующую информацию представил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Вячеслав Сытник.

Пять обстрелов пришлось на провинцию Идлиб, три - на Алеппо, один – на провинцию Хама и еще 11 зарегистрировали в Латакии. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, отмечено не было.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Мембидж», - отметил Сытник.

Сотрудники российской военной полиции провели патрулирование в провинциях Ракка и Хасеке, а также в провинции Дер-Эз-Зор. Силами армейской авиации реализовано воздушное патрулирование по маршрутам от аэродрома Камышлы до высоты Тваль-Аба и обратно.

Помимо этого, военная полиция РФ за сутки осуществила сопровождение 262 автомобилей и 372 человек на участке трассы М4. С 25 мая 2020 года там было сопровождено 40 796 автомобилей и 75 751 человек.

*«Джабхат Ан-Нусра» – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.