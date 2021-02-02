В Подмосковье начали внедрять систему быстрого оформления документов при ДТП

В Подмосковье разработали и начали внедрять систему быстрого оформления документов при ДТП. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отмечается, что эта система основательно облегчит работу сотрудников ГИБДД, сэкономит время водителям, а также поможет избежать пробок из-за мелких аварий.

Работа строится по следующему принципу: оператору по номеру 112 поступает звонок для вызова сотрудников ГИБДД, после чего звонок переводится на горячую линию ЦБДД Московской области для подробных разъяснений. После этого участников аварии проконсультируют в режиме онлайн по заполнению протокола. Об этом сообщает телеканал «360».

В случае разногласий участникам необходимо будет приехать в ближайший центр помощи при ДТП, и само оформление будет происходить там при участии сотрудника ГИБДД.