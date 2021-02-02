Байден начал терять рейтинг

Новый опрос, проведенный в США исследовательской службой Харриса и изданием The Hill, показал, что президент США Джо Байден начал терять популярность среди своих же избирателей.

Если в ходе опроса от 21-22 января положительно о работе главы государства отзывались 63% респондентов, то 28-29 января работу Байдена на посту президента одобрили уже 61% респондентов.

Последний опрос также выявил падение на шесть пунктов уровня одобрения деятельности демократа Байдена среди избирателей, которые поддерживают Республиканскую партию, - с 30% до 24%. А вот поддержка среди сторонников демократов осталась на прежнем уровне - 94%.

В анкетировании приняли участие 945 респондентов. Как указано в издании, статистическая погрешность при опросе составляет примерно 3,19%.