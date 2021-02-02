Жизнь после COVID-19: названа дата, когда пандемия отступит

Пандемия коронавируса в мире не отступит до 2024 года. Такое мнение выразила Клэр Уэнхэм из Лондонской школы экономики. По ее словам, жизнь вернется в нормальное русло только после массовой вакцинации от COVID-19 по всей планете, однако ожидать таких мер в ближайшее время от беднейших стран мира невозможно.

Как предположила эксперт в интервью Sky News, даже после массовой вакцинации жителей внутри страны отмены некоторых ограничений ожидать не стоит. В частности, как полагает эксперт, могут сохраниться некоторые спецмеры при пересечении границ государств из-за угрозы занесения патогена.

Чтобы победить пандемию, необходимо убедиться, что у каждого человека во всем мире есть доступ к вакцинам, резюмировала Уэнхэм.