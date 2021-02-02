СК РФ проводит проверку по факту смерти экс-главы Минсельхоза

В Следственном комитете начали проверку по факту смерти Александра Назарчука. Бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия РФ не стало сегодня в результате неустановленных причин.

По поспешили сообщить некоторые СМИ, 81-летний Назарчук мог погибнуть в результате утечки газа.

«Что стало причиной гибели Александра Назарчука, пока говорить рано. На месте происшествия следователи очевидных подтверждений отравления газом не обнаружили», - сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Точную причину смерти может установить только судебно-медицинская экспертиза.

Александр Назарчук с 1994 по 1996 год занимал пост министра сельского хозяйства РФ, после чего вернулся в Алтайский край и более 11 лет являлся там главой Алтайского краевого Совета народных депутатов.