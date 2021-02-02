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SpaceX запустит на орбиту корабль с полностью гражданским экипажем

Алена Миронова
09:49 02.02.2021
Миссию назвали Inspiration 4. Она продлится от двух до четырех дней.
SpaceX запустит на орбиту корабль с полностью гражданским экипажем
© Фото: NASA, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Компания SpaceX объявила о планах запустить на орбиту ракету Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с полностью гражданским экипажем. На орбиту полетят четыре человека.

Эту миссию назвали Inspiration 4. Одним из четырех участников полета станет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Имена остальных участников станут известны до конца февраля. 37-летний бизнесмен полностью оплатил миссию. Он заявил, что благодаря этому полету намерен собрать 200 миллионов долларов, которые будут переданы в детскую больницу St. Jude. Так, членом экипажа может стать любой, кто сделает наибольшее пожертвование для больницы. Как отмечает сам Айзекман, ожидаемая общая сумма пожертвований значительно превысит стоимость миссии.

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что полет продлится от двух до четырех дней, а также назвал его важной вехой на пути к открытию доступа в космос для всех. Перед полетом все члены экипажа пройдут тщательную подготовку.

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