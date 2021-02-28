Ракета «Союз-2» с первым спутником для мониторинга климата Арктики стартовала с Байконура

Первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур, следует из трансляции на сайте «Роскосмоса». Запуск произошел в 9.55 по московскому времени.

Как отмечается, спутник предназначен для работы на высокоэллиптической орбите, что дает возможность решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, мониторинга климата и окружающей среды Арктики. Для таких целей космический аппарат оборудован двумя сканирующими устройствами, которые будут делать изображения облачности и поверхности Земли.

Это третий российский космический пуск в этом году. В общей сложности в 2021 году планируется 29 космических стартов, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.