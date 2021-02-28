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Психолог рассказала о методах борьбы с перееданием на фоне стресса

Анна Назайкина
09:35 28.02.2021
По эксперта, важно найти другой объект, который также будет способствовать выработке гормона удовольствия, однако не будет приносить вреда организму.
Психолог рассказала о методах борьбы с перееданием на фоне стресса
© Фото: Cico Zeljko, Pixabay
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Психолог Наталья Варская рассказала в беседе с RT о проблеме переедания на фоне стресса. Также специалист поделилась методами борьбы с этой зависимостью.

«Методов борьбы со стрессом очень много, и один из них — увлечение едой. Люди гасят стресс посредством переедания. Понятно, что с этой проблемой справиться нелегко, потому что желудок элементарно растягивается. Поэтому надо привлекать специалистов», — заявила эксперт.

Варская объяснила, что люди, заедающие стресс, обычно склонны к разного рода зависимостям - алкоголизму, наркомании, игромании и др.

«Чисто психологически это обусловлено тем, что такой человек, который за что-то цепляется (это не только переедания касается, но и алкоголизма, наркомании, игромании, шопоголики также сюда относятся), в принципе склонен к зависимостям. Но ему было проще выбрать такую — она наиболее простая. Но, естественно, он выбирает не разумом, а, наоборот, подсознательно. Что он получает от еды? Удовольствие. Так же, как и все остальные зависимые люди. А человек — это фабрика гормонов. Эти процессы — психологические, эндокринные, гормональные — всегда вместе», — сказала она.

По мнению психолога, в данной ситуации требуется консультация врача: каждому человеку необходим индивидуальный подход. Очень важно найти более безопасный способ борьбы со стрессом, отметила она. То есть следует найти другой объект, который также будет способствовать выработке гормона удовольствия, однако не будет приносить вред организму. Например, удовольствие можно получать от наблюдения за природой или созерцания искусства.

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