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Стоянов раскритиковал раскрывшую зарплаты актеров звезду «Ворониных»

Виктория Ивашечкина
09:15 28.02.2021
По словам знаменитости, комментировать чужие доходы и «сливать» их непозволительно.
Стоянов раскритиковал раскрывшую зарплаты актеров звезду «Ворониных»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Российский актер театра и кино раскритиковал актрису Екатерину Волкову, известной по сериалу «Воронины», за рассказанную информацию о заработках артистов.

Ранее она заявила, что начинающий киноактер за день в получает 3-7 тысячи рублей, узнаваемый - 15-25 тысяч рублей и выше, а мега-звезда - около 150-250 тысяч рублей. 

По словам Стоянова, комментировать чужие доходы как минимум некрасиво. Артист отметил, что миллиона никто среди актеров не получает.

«Я могу сказать, что есть четыре категории. Первая категория - хорошие актеры, вторая - плохие, третья - востребованные, а четвертые — невостребованные», - объяснил Юрий Стоянов в беседе с iReactor

Артист посоветовал не удивляться гонорарам знаменитых актеров, так как одно их имя может собрать кинотеатр. Также, по словам актера, артистам в пандемию уделяли слишком много внимания.

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