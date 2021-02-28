Банки рассказали, как изменятся ставки по вкладам весной

Большинство российских банков в ближайшее время не планируют повышать ставки по вкладам. При этом некоторые кредитные организации собираются предложить клиентам весенние акции.

Так, Россельхозбанк, ОТП и Альфа-банк уже повысили ставки по вкладам в феврале. О существующем «вкладе с повышенной ставкой» заявил банк «Открытие», не уточняя, когда именно он появился.

Банк «Дом.РФ» собирается запустить изменение ставки по основной линейке розничных вкладов - на 0,2-0,5 процентных пункта, сообщил представитель кредитной организации РИА Новости.

Сезонные предложения запустили Новикомбанк и Уралсиб. Весенние и акционные вклады также готовят банк «Санкт-Петербург», Совкомбанк и Промсвязьбанк. В МИнБанк не исключили рассмотрение вопроса о повышении ставок.

Не собираются в ближайшее время повышать проценты по основным вкладам РНКБ, «Русский Стандарт», «Зенит», «Ак Барс», СМП банк и Уралсиб. В кредитных организациях поясняют, что их предложения соответствуют рынку. В ВТБ, банке «Хоум кредит» и Сбербанке агентству своих планов не раскрыли. При этом аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский заявил, что, по предварительным оценкам, ставки по вкладам будут плавно расти в течение года - это будет связано с решением Банка России об «окончании периода смягчения денежно-кредитной политики на фоне достижения баланса дезинфляционных и проинфляционных факторов».