В стране и мире На Сахалине 26 рыбаков оказались на оторванной льдине Виктория Ивашечкина В воскресенье в районе села Мальково из-за отжимного ветра образовалась трещина шириной до 30-40 сантиметров. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: МЧС России сообщает, что спасатели доставили со льда на берег 26 рыбаков-любителей в заливе Мордвинова. Ранее появились сообщения, что рыбаков-любителей эвакуировали со льда в Охотском море у берегов Сахалина из-за образовавшейся в припае трещины. «Проведена разведка ледового поля, рыбаков на льду больше не обнаружено», - сказано в сообщении. В воскресенье утром, 28 февраля, в районе села Мальково Корсаковского района из-за отжимного ветра образовалась трещина шириной до 30-40 сантиметров в 4 километрах от берега. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика