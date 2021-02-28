Высокий уровень антител назвали не показателем защиты от коронавируса
По словам специалиста, антитела могут работать на защиту только в комплексе с другими элементами.
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Высокий показатель антител не гарантирует человеку защиту от заражения коронавирусом. Об этом заявила заместитель главы научного центра «Вектор», кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.
По словам Непомнящих, полагаться только на количество антител не совсем верный подход. Заниматься чрезмерной симуляцией иммунитета тоже не стоит, отметила она.
«Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса», - сказала Непомнящих в интервью kp.ru.
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