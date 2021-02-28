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СМИ: в России могут запретить вылов животных для дельфинариев

Анна Касаткина
08:04 28.02.2021
Соответствующий законопроект готовится к первому чтению в Госдуме.
СМИ: в России могут запретить вылов животных для дельфинариев
© Фото: Christel SAGNIEZ, Pixabay
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В Госдуме предложили запретить вылов дельфинов, косаток и тюленей для океанариумов и дельфинариев. Законопроект, разработанный депутатом Светланой Бессараб, готовится к первому чтению в нижней палате, сообщают «Известия».

По словам автора законопроекта, вылов этих животных уже запрещен во многих странах по морально-этическим соображениям, лечебный эффект дельфинотерапии «не подтверждается ученым сообществом», кроме того, процветает браконьерство.

«Некоторые ситуации абсурдны: дельфинарий заказывает браконьерам вылов животного, государственные органы изымают его, а затем передают "на ответственное хранение" дельфинарию-заказчику», - уточняет Бессараб.

В пояснительной записке также отмечается, что со временем законопроект приведет к закрытию дельфинариев и океанариумов, которые не будут пополняться.

По информации газеты, в профильном комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды к инициативе относятся положительно и считают, что она может пойти на пользу природе.

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