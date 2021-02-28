Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Назван продукт, который снижает риск смерти на четверть

Виктория Ивашечкина
07:53 28.02.2021
В данном овоще содержится капсаицин, который обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Назван продукт, который снижает риск смерти на четверть
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Американские ученые назвали продукт, который способен снизить риск смерти на четверть.

По словам специалистов, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака снижается на 25%, если регулярно употреблять перец чили, пишет издание Express.

Медики изучили данные о здоровье более 570 тысяч человек. Специалисты Американской кардиологической ассоциации пришли к выводу, что у включивших в свой рацион этот продукт пациентов снижался риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, от онкологии — на 23%.

Такие свойства перца чили объясняются тем, что в нем есть капсаицин, который обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами.

Ранее ученые заявили, что правильная диета способна увеличить продолжительность жизни.

В частности, животный белок специалисты рекомендовали заменить растительным. Исследователи сравнили влияние питания с животными и растительными белками на риск смертности от таких причин, как рак и сердечно-сосудистые заболевания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:25 В стране и мире
Ракету «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» допустили к заправке и пуску
05:51 В стране и мире
Движение перекрыто: в Амурской области с рельсов сошли десять вагонов
02:04 В стране и мире
Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» запустят с Байконура в воскресенье
00:03 В стране и мире
Президент Чехии обратился к РФ с просьбой поставить в страну «Спутник V»
23:57 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео перестрелки с полицейскими в Дагестане
Популярное
Популярное
Видео
Все против всех: чемпионат по дзюдо в Дагестане закончился массовой дракой
Назван витамин, дефицит которого усложняет течение коронавируса
Видео
От Антарктики откололась гигантская часть шельфового ледника
СМИ: после избиения музыканта «Машины времени» возбудили два уголовных дела
Эксперт назвал слова, которые нельзя говорить телефонным мошенникам
Названы худшие способы укрепления иммунитета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.