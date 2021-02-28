Назван продукт, который снижает риск смерти на четверть

Американские ученые назвали продукт, который способен снизить риск смерти на четверть.

По словам специалистов, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака снижается на 25%, если регулярно употреблять перец чили, пишет издание Express.

Медики изучили данные о здоровье более 570 тысяч человек. Специалисты Американской кардиологической ассоциации пришли к выводу, что у включивших в свой рацион этот продукт пациентов снижался риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, от онкологии — на 23%.

Такие свойства перца чили объясняются тем, что в нем есть капсаицин, который обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами.

Ранее ученые заявили, что правильная диета способна увеличить продолжительность жизни.

В частности, животный белок специалисты рекомендовали заменить растительным. Исследователи сравнили влияние питания с животными и растительными белками на риск смертности от таких причин, как рак и сердечно-сосудистые заболевания.