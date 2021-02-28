Ракету «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» допустили к заправке и пуску

Госкомиссия приняла решение о готовности к пуску ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая должна вывести на орбиту первый гидрометеорологический спутник «Арктика-М». Об этом в Twitter сообщает Роскосмос.

«Принято решение о заправке ракеты «Союз-2.1б» топливом и времени пуска - 09.55.01 мск. В 06.25 началась заправка "пакета" (1 и 2 ступени) керосином», - говорится в сообщении.

Ракета «Союз-2.1б» будет запущена с Байконура в 09.55, примерно через девять минут от третьей ступени ракеты отделится головной блок в составе разгонного блока «Фрегат» и спутника. Выведение аппарата разгонным блоком займет порядка двух часов.

Метеоспутник «Арктика-М» планируется разместить на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать всю метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей планеты. После успешного запуска двух спутников, эксперты будут непрерывно получать и обрабатывать оперативную информацию об изменении климата в арктическом регионе.

Предстоящий пуск станет первым на пути к созданию целой орбитальной группировки спутников, отслеживающих климат над Арктикой. Запуск второго космического аппарата отложен до 2023 года, сейчас ведутся работы по изготовлению конструкций и бортовой аппаратуры.