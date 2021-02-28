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Юрист напомнил, о чем нельзя говорить сотрудникам банка

Виктория Ивашечкина
07:20 28.02.2021
В частности, нельзя сообщать во время разговора по телефону пин-коды от банковских карт.
Юрист напомнил, о чем нельзя говорить сотрудникам банка
© Фото: pixabay
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Советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации Дмитрий Константинов рассказал, что ни при каких обстоятельствах нельзя говорить пин-коды от банковских карт, пароли от интернет-банка и коды подтверждения.

«На мой взгляд, лучше положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по проверенному номеру», - рассказал он, передает агентство «Прайм». 

Специалист также напомнил, что «самое главное правило - быть бдительными».

«Предугадать, каким образом вас будут пытаться обокрасть в следующий раз просто невозможно», - подчеркнул он.

Ранее эксперт рассказал, что делать, если данные банковской карты попали к мошенникам. Отмечается, что блокировать карточку нужно в двух случаях. Первый - это когда во время звонка вы сообщили карточные данные. Нужно сразу звонить в банк или блокировать карточку через мобильное приложение. Второй случай - это когда пользователь оставил свои карточные данные, например, в Интернете.

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