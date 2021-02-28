У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5

Геологическая служба США сообщает, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье, 28 февраля, у побережья Перу.



Землетрясение было зафиксировано в 2.16 по местному времени. Эпицентр располагался в 81 километре к юго-западу от региона Арекипа. Очаг землетрясения, по информации специалистов, залегал на глубине девяти километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Накануне в Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 268 км к юго-востоку от Рейкьявика. Очаг залегал на глубине 5 км.