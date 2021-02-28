Мощный взрыв: кадры уничтожения авиабомбы времен Второй мировой в английском Эксетере

Контролируемый подрыв авиабомбы времен Второй мировой войны выполнили военные взрывотехники в английском городе Эксетер. Об этом сообщает в Twitter местное управление полиции.

«Подорвана бомба времен Второй мировой войны, расположенная недалеко от Эксетерского университета. Оцепление в 400-метровом радиусе останется на месте, поэтому жители не должны возвращаться в свои дома», - говорится в сообщении.

Ранее из района, где был найден снаряд более двух метров в длиной, эвакуировали несколько тысяч человек - жителей университетского кампуса и окрестностей, в том числе сотни студентов.

Во времена Второй мировой войны в Эксетере располагалась база ВВС Великобритании. Город подвергался массированным бомбардировкам люфтваффе.