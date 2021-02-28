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Глава знаменитого мафиозного клана Нью-Йорка умер в тюрьме

Виктория Ивашечкина
06:21 28.02.2021
В 2003 году мужчина был приговорен к 26 годам лишения свободы.
Глава знаменитого мафиозного клана Нью-Йорка умер в тюрьме
© Фото: pixabay
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Глава мафиозного клана «Гамбино» Питер Артур Готти умер на 82 году жизни в американской федеральной тюрьме.

Сообщается, что гангстер умер по естественным причинам из-за преклонного возраста. В 2003 году Готти был в 2003 году приговорен к 26 годам лишения свободы, сообщает Associated Press

Готти возглавил мафию Нью-Йорка в 2002 году после смерти своего младшего брата Джона, который ранее был главарем клана. При этом Джон Готти считал своего родственника неспособным к роли мафиозного лидера. 

Клан Гамбино образовался в 1902 году. Он входит в пятерку наиболее кланов итало-американской мафии «Пять семей».

В 2002 году Готти привлекли за рэкет, в данном случае за вымогательство, отмывание денег.

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