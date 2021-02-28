Пульмонолог назвал требующие обращения ко врачу типы кашля

Кашель может свидетельствовать о различных заболеваниях и наличии связанных с ними патологических процессов. Некоторые из них раздражают кашлевые рецепторы, которые в организме расположены от носоглотки до нижних отделов респираторного тракта.

Как рассказал пульмонолог Института клинической медицины имени Склифосовского Владимир Бекетов в беседе с aif.ru, есть типы кашля, при которых стоит скорее показаться врачу. В их числе прогрессирующее усиление кашля на фоне ухудшения самочувствия, кашель на фоне температуры в течение пяти и более дней, обильная мокрота и шум при дыхании.

Кроме того, по характеру кашля можно даже поставить диагноз. Например, лающий кашель с одышкой и свистящим вдохом может указывать на коклюш, а приступообразный свистящий кашель может говорить об астме.

Ранее стало известно, что мед оказался эффективен при лечении кашля и простуды. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета. Как выяснили исследователи, употребление меда снижает частоту и тяжесть кашля при заболеваниях верхних дыхательных путей.