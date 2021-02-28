Движение перекрыто: в Амурской области с рельсов сошли десять вагонов

В Амурской области на перегоне Большая Омутная – Сгибеево Забайкальской железной дороги сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет», - говорится в сообщении.

Происшествие произошло около шести часов вечера по московскому времени 27 февраля. Движение по перегонам было временно перекрыто, поскольку был нарушен габарит соседнего пути. Были задержаны пассажирские поезда, отменено движение пригородных поездов. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия были направлены три восстановительных поезда.

Как сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, в 04.12 по московскому времени было восстановлено движение поездов по одному пути перегона. Задержанные поезда были отправлены по маршруту следования. На данный момент устанавливаются причины схода вагонов.