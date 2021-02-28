Регулятор в США одобрил третью вакцину от COVID-19

В США одобрена к «экстренному» применению вакцина от COVID-19 производства Johnson & Johnson. Сообщение об этом распространил официальный регулятор США FDA, передает Voice of America.

После одобрения этой вакцины в Штатах смогут применять уже три препарата - первые две вакцины принадлежат производству Moderna и Pfizer. Новая американская вакцина является векторной, в отличие от двух уже одобренных в США.

Сообщается, что ее принцип действия основан на воздействии на спайковый белок, расположенный на поверхности вируса. По данным исследований, эффективность вакцины составляет 85%.

Ранее сравнительный анализ вакцин из различных стран провел швейцарские журналисты. Так, авторы издания Neue Zurcher Zeitung отметили ряд преимуществ вакцины «Спутник V».

Как подчеркнули авторы материала, разные носители вируса, которые используются в двух дозах препарата, делают его эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca. Кроме того, существенным преимуществом «Спутника» является его разработка на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.