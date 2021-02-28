Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Регулятор в США одобрил третью вакцину от COVID-19

Иван Линдеманн
05:26 28.02.2021
Новая американская вакцина является векторной, в отличие от двух уже одобренных в США.
Регулятор в США одобрил третью вакцину от COVID-19
© Фото: Patricio Murphy, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

В США одобрена к «экстренному» применению вакцина от COVID-19 производства Johnson & Johnson. Сообщение об этом распространил официальный регулятор США FDA, передает Voice of America.

После одобрения этой вакцины в Штатах смогут применять уже три препарата - первые две вакцины принадлежат производству Moderna и Pfizer. Новая американская вакцина является векторной, в отличие от двух уже одобренных в США.

Сообщается, что ее принцип действия основан на воздействии на спайковый белок, расположенный на поверхности вируса. По данным исследований, эффективность вакцины составляет 85%.

Ранее сравнительный анализ вакцин из различных стран провел швейцарские журналисты. Так, авторы издания Neue Zurcher Zeitung отметили ряд преимуществ вакцины «Спутник V».

Как подчеркнули авторы материала, разные носители вируса, которые используются в двух дозах препарата, делают его эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca. Кроме того, существенным преимуществом «Спутника» является его разработка на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:03 В стране и мире
Президент Чехии обратился к РФ с просьбой поставить в страну «Спутник V»
23:57 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео перестрелки с полицейскими в Дагестане
20:02 Армия
Видео
Более 10 тысяч человек получили вакцину «Спутник-V» в военных госпиталях в Поволжье
20:24 Спорт
Видео
«Победа для всей страны»: призер Кубка мира прокомментировал триумф Большунова на Чемпионате мира
19:38 В стране и мире
«Роскосмос» опубликовал снимки гигантских смерчей на поверхности Марса
Популярное
Популярное
Видео
Все против всех: чемпионат по дзюдо в Дагестане закончился массовой дракой
Назван витамин, дефицит которого усложняет течение коронавируса
Видео
От Антарктики откололась гигантская часть шельфового ледника
СМИ: после избиения музыканта «Машины времени» возбудили два уголовных дела
Эксперт назвал слова, которые нельзя говорить телефонным мошенникам
Названы худшие способы укрепления иммунитета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.