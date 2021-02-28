Вице-премьер Оверчук назвал дату заседания рабочей группы по Карабаху

Новое заседание трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху состоится 1 марта в формате видеоконференции. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук по итогам третьего заседания рабочей группы.

Оверчук рассказал, что во время третьей встречи стороны рассмотрели отчеты по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, обеспечения безопасности перевозок, а также «пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля».

«В ходе заседания были рассмотрены основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года», - приводит ТАСС слова вице-премьера.

Ранее Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил реализацию соглашения по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.