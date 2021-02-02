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США выделят 25 млн долларов на укрепление независимости судебной системы Украины

Валентина Пескова
08:48 02.02.2021
В американском агентстве USAID уверены, что программа поможет укрепить независимость и подотчетность судебных институтов.
США выделят 25 млн долларов на укрепление независимости судебной системы Украины
© Фото: РИА Новости
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Агентство США по международному развитию (USAID) намерено работать над улучшением судебной системы на Украине. Как следует из документа агентства, на реализацию этого проекта, который будет действовать пять лет, может быть выделено до 24,9 миллионов долларов.

Ведомство сообщило, что готовится объявить тендер в рамках проекта «Справедливость для всех». Его целью, прежде всего, является содействие обеспечению всеобщей справедливости за счет усиления систем и услуг в сфере правосудия.

«А также - общественная вовлеченность для принятия надлежащих решений в отношении правовых проблем украинских граждан и их потребностей в области правосудия», - цитирует документ RT.

В USAID рассчитывают, что программа поможет укрепить независимость и подотчетность судебных институтов на Украине, а также улучшит качество услуг, оказываемых населению, и доступ к ним.

Также предполагается, что гражданскому обществу и активистам будут предоставлены инструменты для обеспечения контроля за работой служб правосудия и будет простимулирован запрос на проведение судебной реформы на Украине. 

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