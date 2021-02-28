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Эксперт рассказал о скрытой функции камеры смартфона

Тамара Астапенкова
04:57 28.02.2021
По словам Дениса Кускова, датчик Time of flight настоящая находка для получения информации об удалении того или иного объекта от смартфона.
Эксперт рассказал о скрытой функции камеры смартфона
© Фото: pixabay
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У камер новейших смартфонов есть скрытая функция  реализованная с помощью датчика Time of flight («время полета»), который позволяет работать в неосвещенном помещении и получать более четкую информацию о расстоянии до объекта. Об этом рассказал директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков.

По его словам, датчики Tof излучают короткий инфракрасный световой сигнал, а камера фиксирует время его пролета. Этот датчик используется также для сканирования лица.

«Tof-камеры способны измерять расстояние в пределах зоны, отображаемой видеокамерой за один снимок, и это главное достоинство этой функции», - приводит слова Кускова агентство «Прайм».

Ранее эксперт рассказал, как делать хорошие фотографии на камеру смартфона. Он посоветовал пользоваться всеми настройками, не забывать про баланс белого, менять значения ISO и других.

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