Эксперт рассказал о скрытой функции камеры смартфона

У камер новейших смартфонов есть скрытая функция реализованная с помощью датчика Time of flight («время полета»), который позволяет работать в неосвещенном помещении и получать более четкую информацию о расстоянии до объекта. Об этом рассказал директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков.

По его словам, датчики Tof излучают короткий инфракрасный световой сигнал, а камера фиксирует время его пролета. Этот датчик используется также для сканирования лица.

«Tof-камеры способны измерять расстояние в пределах зоны, отображаемой видеокамерой за один снимок, и это главное достоинство этой функции», - приводит слова Кускова агентство «Прайм».

Ранее эксперт рассказал, как делать хорошие фотографии на камеру смартфона. Он посоветовал пользоваться всеми настройками, не забывать про баланс белого, менять значения ISO и других.