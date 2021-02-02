Названы самые редкие имена новорожденных в Москве за 2020 год

В московском Управлении ЗАГС назвали самые редкие и необычные имена новорожденных за прошедший 2020 год. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, лидирующие позиции заняли имена София - так назвали более 2,8 тысяч девочек, а также Александр - такое имя теперь у более 2,5 тысяч новорожденных мальчиков. По сравнению с 2019 годом, малышам стали чаще давать следующие имена: Лев, Матвей, Марк, Амелия, Агата, Мия, Мирослава, Ариана.

В топ-5 популярных мужских имен вошли: Артем, Иван, Максим, Марк, Михаил. Среди женских имен: Алиса, Анна, Виктория, Мария, Полина. Особой популярностью в столице стали пользоваться необычные имена, такие как, например, Афина, Афродита, Злата, Затослава, Стефания, Оливия, Мелания, Ясна, Дионис, Одиссей, Роберт, Стефан, Теодор.

В столице за прошедший год новорожденным давали также имена Весна, Александр-Север, Гарри, Рианна, Мальвина, Искра, Кассиопея, Леонардо, Север, Весна, Океана, Марс, Вена, Индия, Рим, Людвиг-Александр.