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Названы самые редкие имена новорожденных в Москве за 2020 год

Алена Миронова
09:00 02.02.2021
Лидирующие позиции заняли имена София и Александр.
Названы самые редкие имена новорожденных в Москве за 2020 год
© Фото: imagebroker, Carsten Leuzinger, Globallookpress
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В московском Управлении ЗАГС назвали самые редкие и необычные имена новорожденных за прошедший 2020 год. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, лидирующие позиции заняли имена София - так назвали более 2,8 тысяч девочек, а также Александр - такое имя теперь у более 2,5 тысяч новорожденных мальчиков. По сравнению с 2019 годом, малышам стали чаще давать следующие имена: Лев, Матвей, Марк, Амелия, Агата, Мия, Мирослава, Ариана.

В топ-5 популярных мужских имен вошли: Артем, Иван, Максим, Марк, Михаил. Среди женских имен: Алиса, Анна, Виктория, Мария, Полина. Особой популярностью в столице стали пользоваться необычные имена, такие как, например, Афина, Афродита, Злата, Затослава, Стефания, Оливия, Мелания, Ясна, Дионис, Одиссей, Роберт, Стефан, Теодор.

В столице за прошедший год новорожденным давали также имена Весна, Александр-Север, Гарри, Рианна, Мальвина, Искра, Кассиопея, Леонардо, Север, Весна, Океана, Марс, Вена, Индия, Рим, Людвиг-Александр.

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