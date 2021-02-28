Онлайн-обучение и закрытые бары: Италия ужесточила ограничения из-за коронавируса

В Италии ужесточили ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Такое решение принял министр здравоохранения Роберто Сперанса, сообщает Ansa.

Причиной этому стал рост числа зараженных новыми штаммами COVID-19.

По данным издания, речь идет об усилении мер в северной части страны - Ломбардии и Пьемонте, в частности в городах Милан и Турин. С 1 марта оба региона в классификации зон риска получат «оранжевый статус». Такое же обозначение будет у области Марке, расположенной в центральной части Италии.

К «красным» зона будут относиться регионы Молизе и Базиликата, которые находятся в центре и на юге страны соответственно.

Сообщается, что в Италии будут закрыты бары и рестораны. Кроме того, власти введут ограничение на передвижение граждан. В самых опасных зонах школьники перейдут на онлайн-обучение.