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Онлайн-обучение и закрытые бары: Италия ужесточила ограничения из-за коронавируса

Иван Линдеманн
04:41 28.02.2021
Причиной этому стал рост числа зараженных новыми штаммами COVID-19.
Онлайн-обучение и закрытые бары: Италия ужесточила ограничения из-за коронавируса
© Фото: Emanuela Binconi, globallookpress
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В Италии ужесточили ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Такое решение принял министр здравоохранения Роберто Сперанса, сообщает Ansa.

Причиной этому стал рост числа зараженных новыми штаммами COVID-19.

По данным издания, речь идет об усилении мер в северной части страны - Ломбардии и Пьемонте, в частности в городах Милан и Турин. С 1 марта оба региона в классификации зон риска получат «оранжевый статус». Такое же обозначение будет у области Марке, расположенной в центральной части Италии.

К «красным» зона будут относиться регионы Молизе и Базиликата, которые находятся в центре и на юге страны соответственно.

Сообщается, что в Италии будут закрыты бары и рестораны. Кроме того, власти введут ограничение на передвижение граждан. В самых опасных зонах школьники перейдут на онлайн-обучение.

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