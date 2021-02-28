Холодная ловушка: на Сахалине началась операция по спасению рыбаков со льдины

На Сахалине в районе села Мальково Корсаковского района началась операция по спасению 26 рыбаков-любителей со льдины. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«В результате отжимного ветра образовалась трещина в 4 километрах от берега, шириной до 30-40 сантиметров. В результате отрезанными от берега 26 рыбаков», - говорится в сообщении.

К спасению привлечены 8 человек и 6 единиц техники: две лодки, два снегохода, одно судно на воздушной подушке «Хивус-10».

Ранее сообщалось, что на Сахалине на отколовшейся льдине оказались несколько сотен человек. Рыбаки вышли на лед реки Найба в районе села Стародубское вопреки рекомендациям МЧС.