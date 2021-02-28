Эндокринолог назвала три самых безопасных заменителя сахара

Чрезмерное употребление сахара вредит здоровью, поэтому многие люди пытаются найти заменители. Однако не все из них являются безопасными, предупредила врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Она рекомендовала обратить внимание на три альтернативы. Две из них имеют натуральное происхождение, одна - искусственное.

«Когда речь заходит о сахарозаменителях, я выделяю три наиболее безопасных и эффективных. Из натуральных это эритрит и стевия, из синтетических - сукралоза», — рассказала врач в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, последнее вещество разрешено во всем мире даже грудным детям и беременным.

Тем, кто не любит стевию из-за горьковатого привкуса, врач посоветовала стевиозит. Это вещество обладает всеми качествами стевии, кроме горечи.

«Стевия в 300 раз слаще, чем сахар, поэтому буквально две капли на стакан воды или кофе», - уточнила Павлова.

Также врач заявила, что газированные напитки с пониженным или нулевым содержанием сахара не могут быть безопасной альтернативой обычной сладкой газировке - в них намного больше висцерального жира.