Американский миллиардер дал советы по инвестированию

Один из богатейших людей в мире, основатель компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в своем ежегодном послании акционерам, которое он пишет с 1965 года, дал несколько советов по инвестированию.

Миллиардер считает, что сейчас нужно отказываться от покупки облигаций и вкладывать деньги в акции. В качестве примера он привел облигации Минфина США, стоимость которых в 2020 году упала почти на 94% по сравнению с доходностью 1981 года.

По мнению Баффета, основой капитала являются «время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий». Он добавил, что покупка акций - это игра с положительной суммой. И со временем «даже терпеливая и рассудительная обезьяна» получит дивиденды и прирост капитала, пишет РИА Новости.

Ранее глава Банка России Эльвира Нибиуллина рассказала, что у россиян наблюдается повышенный интерес к фондовому рынку. По ее словам, это происходит на фоне снижения ставок по депозитам и появления удобных механизмов для инвестирования.