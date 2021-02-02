Пассажиры автобуса в Красноярске на ходу выпрыгивали из салона из-за потерявшего сознание водителя

Пассажирам автобуса в Красноярске пришлось на ходу выпрыгивать из салона. Водитель прямо за рулем потерял сознание. Кадры с инцидентом опубликовали местные паблики в социальных сетях.

Когда маршрутка тронулась от остановки, в салоне было 10 человек. Они не сразу поняли, что происходит что-то неладное. Машину медленно вело на полосу встречного движения, а затем понесло в сугроб. Люди стали звать на помощь и выпрыгивать буквально на ходу. Благо скорость автобус набрать не успел. На помощь пришли случайные очевидцы - пешеходы и водители. Они вытащили водителя из маршрутки, принесли аптечку и вызвали скорую. Никто из пассажиров в аварии не пострадал.