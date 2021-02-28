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Байден дал объяснения Конгрессу по удару на востоке Сирии

Тамара Астапенкова
03:54 28.02.2021
По словам президента США, эти военные действия были предприняты в целях самообороны.
Байден дал объяснения Конгрессу по удару на востоке Сирии
© Фото: joebiden, Facebook
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Президент США Джозеф Байден дал объяснения Конгрессу по нанесенному авиаудару по объектам в Сирии. По его словам, это было вызвано необходимостью предотвратить новые нападения проиранских группировок на американских военнослужащих и международной коалиции в Ираке. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Белого дома.

«Эти негосударственные ополченческие группы участвовали в недавних нападениях на персонал США и коалиции в Ираке... Эти группы занимаются постоянным планированием будущих подобных нападений», - говорится в письме президента США.

Байден подчеркнул в своем письме, что США предприняли эти военные действия в целях самообороны, для защиты американских граждан и в интересах национальной безопасности. Уточняется, что «США всегда готовы принять необходимые и соразмерные меры в целях самообороны», в том числе и в тех случаях, когда правительства государств не могут предотвратить использования своих территорий негосударственными группами ополченцев.

Напомним, что в ночь на 26 февраля США нанесли удар по объектам в Сирии, которые могли принадлежать проиранскому ополчению. Сообщалось, что авиаудар был нанесен по приказу Джо Байдена.

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