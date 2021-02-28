В стране и мире Коронавирус Переболевших коронавирусом предупредили о мультисистемном воспалительном синдроме Иван Линдеманн В настоящее время ученые пытаются найти способ лечения такого недуга. © Фото: via www.imago-images.de globallookpress Читайте нас на: У некоторых людей после коронавируса может появиться мультисистемный воспалительный синдром. Об этом предупредила главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. «Это, так скажем, комплекс проблем, которые связаны с аутоиммунной агрессией организма самого к себе, с поражением разных органов-мишеней. Это могут быть и почки, это может быть и сердце», - сказала она в беседе с RT. По словам специалиста, чаще всего мультисистемный синдром диагностируют у детей. В настоящее время, отметила Лысенко, ученые пытаются найти способ лечения такого недуга. Ранее исследователи рассказали, дефицит какого витамина усложняет течение коронавируса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика