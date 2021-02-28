Переболевших коронавирусом предупредили о мультисистемном воспалительном синдроме
В настоящее время ученые пытаются найти способ лечения такого недуга.
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У некоторых людей после коронавируса может появиться мультисистемный воспалительный синдром. Об этом предупредила главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.
«Это, так скажем, комплекс проблем, которые связаны с аутоиммунной агрессией организма самого к себе, с поражением разных органов-мишеней. Это могут быть и почки, это может быть и сердце», - сказала она в беседе с RT.
По словам специалиста, чаще всего мультисистемный синдром диагностируют у детей. В настоящее время, отметила Лысенко, ученые пытаются найти способ лечения такого недуга.
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