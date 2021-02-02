В стране и мире Умер экс-министр сельского хозяйства Александр Назарчук Алена Миронова Ему был 81 год. Пока причина смерти не установлена. © Фото: Олег Ласточкин, РИА Новости Читайте нас на: Экс-министр сельского хозяйства России, глава Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук умер в возрасте 81 года. «Пока причина смерти не установлена. Версия с утечкой газа в доме также проверяется, однако пока никакие признаки отравления газом не установлены. Погибшему был 81 год», - передает ТАСС слова представителей СК РФ. Александр Назарчук родился в 1939 году. В 1990 году он стал народным депутатом РСФСР, а в 1993 году - депутатом Госдумы. С 1994 по 1996 год Назарчук занимал пост министра сельского хозяйства России, после чего вернулся в Алтайский край и более 11 лет был главой Алтайского краевого Совета народных депутатов.

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