Старинные русские самовары и восточные ковры: в послевоенном Алеппо восстанавливается торговля

Торговля для жителей сирийского Алеппо - не просто исконное занятие, это уже стало сродни символу древнего города . Местные торговые улочки внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако многие лавки сейчас находятся в руинах и уже никогда не откроют свои двери для покупателей. Во время войны за старую часть Алеппо велись ожесточенные бои. Но кому-то из хозяев повезло больше - семейный магазин, передающийся еще от деда или прадеда не пострадал, и сейчас предприимчивый торговый народ уже вовсю ищет способ, как завлечь к себе состоятельного прохожего.

«Этому самовару около 90 лет. Он из России. Хранился у меня дома почти 30 лет. Я и не думал его продавать. Но сейчас надо выставить что-то на витрину для привлечения иностранцев, чтобы конкуренты из других лавок позавидовали», - рассказал торговец антиквариатом Ахмад Суни Тармаши.

Но самовар на прилавке - это лишь заморская диковина , маркетинговый ход. Главное богатство скрывается внутри - знаменитые восточные ковры ручной работы.

«Иметь дома ковер такого качества могли себе позволить только очень богатые люди. И не только в Сирии», - отметил продавец.

В настоящее время мало что изменилось. Купить такой ковер простые сирийцы не в состоянии. Весь расчет идет на иностранцев из соседних Ирака, Иордании и Ливана. В довоенный период на базаре в Алеппо торговались чуть ли не на всех языках мира.

Местные же жители в основном смотрят не на предметы роскоши, а на необходимую в хозяйстве утварь. Уцелевшие раритеты часто десятилетиями пылятся в кладовке. Их приносят на продажу, чтобы выручить хоть какие-то средства. Нередко среди таких попадаются очень интересные экземпляры. Те, что представляют историческую ценность, попадают в экспозиции государственного музея.