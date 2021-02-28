Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» запустят с Байконура в воскресенье

В воскресенье, 28 февраля, с космодрома Байконур запланирован ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим космическим аппаратом «Арктика-М» на борту. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Старт запланирован на 09:55 по московскому времени с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим космическим аппаратом «Арктика-М» на борту.

Как сообщает Роскосмос, создание спутниковых систем на высокоэллиптических орбитах необходимо для постоянного обеспечения информацией при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Спутники будут обеспечивать круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.