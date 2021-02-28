В стране и мире Ситуация в Сирии СМИ: сирийские ПВО отражают ракетную атаку над Дамаском Алексей Курильченко По данным сирийского агентства, атака совершена со стороны Израиля. © Фото: SANA Читайте нас на: Силы противовоздушной обороны Сирии ведут отражение ракетной атаки в небе над Дамаском. По данным агентства SANA, ракеты были запущены со стороны Израиля. «Сирийские зенитчики отражают ракетную атаку со стороны Израиля в небе Дамаска», - говорится в сообщении. Ранее в российском ЦПВС, ведущем работу на территории Идлибской зоны деэскалации, сообщили о фиксировании 24 обстрелов со стороны позиций террористов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика