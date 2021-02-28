СМИ: сирийские ПВО отражают ракетную атаку над Дамаском
По данным сирийского агентства, атака совершена со стороны Израиля.
© Фото: SANA
Силы противовоздушной обороны Сирии ведут отражение ракетной атаки в небе над Дамаском. По данным агентства SANA, ракеты были запущены со стороны Израиля.
«Сирийские зенитчики отражают ракетную атаку со стороны Израиля в небе Дамаска», - говорится в сообщении.
Ранее в российском ЦПВС, ведущем работу на территории Идлибской зоны деэскалации, сообщили о фиксировании 24 обстрелов со стороны позиций террористов.