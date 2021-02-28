Авиакомпании попросили сократить отпуск пилотам

Российские авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой сократить длительность отпуска пилотов. В настоящее время он составляет 70 календарных дней, 42 из которых являются дополнительным оплачиваемым отпуском.

Члены Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта предложили оставить для отдыха пилотов 28 дней. Как указано в письме Ассоциации заместителю министра транспорта Игорю Чалику, столь длительный отпуск является обязательным на основании устаревшего приказа 1986 года. Тогда управление воздушными судами требовало значительно больших физических и эмоциональных усилий, сейчас же пилотирование достаточно комфортно и высоко автоматизировано.

Об этом сообщают «Известия». Ранее инициатива по сокращению времени на отдых для пилотов уже выдвигалась в 2012 году, но была встречена крайне негативно.