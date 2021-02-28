СМИ сообщили о задержании подозреваемых по делу об убийстве семьи в Нижегородской области

Два человека были задержаны в рамках уголовного дела об убийстве четырех человек в Нижегородской области. По предположению правоохранительных органов, подозреваемые направлялись в сторону города Москвы.

Соответствующее уголовное дело было возбуждено следственными органами региона после произошедшего днем 28 февраля убийства семьи, состоящей из пятилетнего сына, матери и бабушки с дедушкой. Согласно предварительной информации, преступники были вооружены холодным оружием.

В момент задержания подозреваемые находились во Владимирской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.