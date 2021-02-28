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Спекулятивная аналитика: в России отреагировали на материал Bloomberg о ценах на продукты

Ян Брацкий
23:13 28.02.2021
За динамикой изменения цен на продукты первой необходимости в России одновременно следят несколько надзорных ведомств.
Спекулятивная аналитика: в России отреагировали на материал Bloomberg о ценах на продукты
© Фото: moscow-live flickr
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Скачкообразный рост цен на продукты питания в России невозможен. В этом уверены эксперты Минсельхоза, которые напомнили о планомерной работе правительства над стабилизацией цен и общении с производителями сельскохозяйственной продукции.

«Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют, при этом в России продовольствие остается одним из самых доступных в Европе», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

За любыми изменениями ценников в продуктовых супермаркетах тщательно следят Росстат, Минэкономразвития и ФНС, добавляют в Минэкономразвития страны. Там отреагировали на публикацию Bloomberg о продовольственной инфляции, назвав подобную аналитику спекулятивной.

«Подобная аналитика носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние. Правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах», - цитирует ТАСС представителя министерства.

О дефиците продовольствия в России тоже говорить не приходится, говорят в Минпромторге.

«Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен, фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет - у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать», - говорится в его заявлении.

Ранее агентство Bloomberg включило Россию в число так называемых горячих точек по росту цен на продукты. Кроме нашей страны в этот список попали Турция, Индия, Нигерия и Бразилия. В этих странах, по мнению аналитиков, жители тратят на еду львиную долю своего семейного бюджета. По мнению российских специалистов, у правительства достаточно рычагов для контроля ситуации с ценами на продовольствие.

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