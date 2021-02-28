В Роспотребнадзоре назвали долю россиян с иммунитетом к COVID-19

Иммунитет к COVID-19 есть только у 6% россиян. Такое мнение высказал врач-инфекционист, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в беседе с «Российской газетой».

Медик, в частности, подчеркнул, что расслабляться из-за спада заболеваемости коронавирусом в РФ еще слишком рано. По его словам, для того, чтобы темпы распространения опасной инфекции снизились, нужно, чтобы иммунитет к ней сформировался у 60-70 процентов населения страны.

«Иммунная защита сейчас есть у восьми-девяти миллионов человек. От 146 миллионов - лишь 5,7-6 процентов. А мы говорим о базисном уровне - 70 процентов», - объяснил эксперт журналистам.

Инфекционист также напомнил, что большая часть российских граждан пока не сделала прививки от коронавируса. Кроме того, по его мнению, многие россияне больше не соблюдают противоэпидемические правила, поскольку «это за год уже так надоело».

«Поэтому тот, кто все это игнорирует, рано или поздно заболеет. Другого не дано: вирус не спросит разрешения», - резюмировал Горелов.

Ранее заместитель главы научного центра «Вектор», кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих заявила, что высокий уровень антител не гарантирует человеку защиту от заражения COVID-19.