Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

Синоптики ожидают, что в марте в Москве и Подмосковье еще выпадет достаточное количество снега, поэтому слякоть в столичном регионе сохранится до середины апреля. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что в этом году снег в столице пролежит до конца марта. Если начало апреля будет теплым, то он быстро растает.

«Так что слякотная погода с тающими водами, скорее всего, прекратится только в апреле», - приводит «Вечерняя Москва» слова Поздняковой.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в последний день февраля и в первый день весны в Москве погода не изменится. Ночью ожидаются минусовые температуры, а днем будет проглядывать солнце, а температура будет приближаться к нулю. Ожидается гололедица, слякоть, мокрый снег и дождь.