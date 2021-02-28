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Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

Тамара Астапенкова
02:27 28.02.2021
По словам Татьяны Поздняковой, в марте в столичном регионе еще выпадет достаточное количество снега.
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
© Фото: Антон Денисов РИА Новости
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Синоптики ожидают, что в марте в Москве и Подмосковье еще выпадет достаточное количество снега, поэтому слякоть в столичном регионе сохранится до середины апреля. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что в этом году снег в столице пролежит до конца марта. Если начало апреля будет теплым, то он быстро растает.

«Так что слякотная погода с тающими водами, скорее всего, прекратится только в апреле», - приводит «Вечерняя Москва» слова Поздняковой. 

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в последний день февраля и в первый день весны в Москве погода не изменится. Ночью ожидаются минусовые температуры, а днем будет проглядывать солнце, а температура будет приближаться к нулю. Ожидается гололедица, слякоть, мокрый снег и дождь.

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