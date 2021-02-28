Неизвестные расправились с семьей из четырех человек в Нижегородской области
Жертвами преступников стали двое пожилых людей и женщина с маленьким ребенком.
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Семью из четырех человек, включая ребенка, нашли убитыми в поселке Кудьма Нижегородской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.
«В Кудьме убийство четырех человек. Бабушка, дедушка и мама с ребенком», - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По данным СМИ, автомобиль, на котором могли передвигаться предполагаемые преступники объявлен в розыск в столичном регионе.