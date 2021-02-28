Неизвестные расправились с семьей из четырех человек в Нижегородской области

Семью из четырех человек, включая ребенка, нашли убитыми в поселке Кудьма Нижегородской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

«В Кудьме убийство четырех человек. Бабушка, дедушка и мама с ребенком», - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По данным СМИ, автомобиль, на котором могли передвигаться предполагаемые преступники объявлен в розыск в столичном регионе.